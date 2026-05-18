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«Toro ’76, noi giovani a scuola di un sogno»

«Una favola. I titolari erano mostri sacri con grandi valori. Anche Ferrini, Radice e Pianelli erano generosi, fantastici. Il migliore? Claudio Sala»
Marco Bo
1 min
«Toro ’76, noi giovani a scuola di un sogno»© LAPRESSE
Torino

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Giuseppe Pallavicini a 19 anni toccò il cielo con un dito. Vincendo lo scudetto con il Torino: mezzo secolo fa. Una gioia incontenibile anche se aveva già fatto le prove tre volte prima. Arrivato poco più che quindicenne da un paese del Pisano, Asciano, prima del grande giorno era riuscito a non perdere un colpo, stagione dopo stagione. Campione d’Italia con gli Allievi, quindi con la Berretti e poi la Primavera. La squadra che iniz

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