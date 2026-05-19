Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Torino, emergenza difesa. Ansia Marianucci

Oggi il difensore effettuerà dei controlli per valutare la reale entità dell’infortunio
Andrea Piva
1 min
MarianucciTorinoJuventus
Torino, emergenza difesa. Ansia Marianucci© Getty Images
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Prima della partita contro il Cagliari, il recupero di Ismajli per il derby era ritenuto molto importante, ora invece è considerato addirittura fondamentale. La trasferta in Sardegna, infatti, ha fatto scattare l’allarme in difesa: Marianucci è uscito all’intervallo con un ginocchio dolorante (ha accusato una fitta dopo essere ricaduto a terra in seguito a un contrasto aereo con un avversario). Quando è sbucato dal tunnel degli spogliatoi per pre

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS