Torino, emergenza difesa. Ansia Marianucci

Prima della partita contro il Cagliari, il recupero di Ismajli per il derby era ritenuto molto importante, ora invece è considerato addirittura fondamentale. La trasferta in Sardegna, infatti, ha fatto scattare l’allarme in difesa: Marianucci è uscito all’intervallo con un ginocchio dolorante (ha accusato una fitta dopo essere ricaduto a terra in seguito a un contrasto aereo con un avversario). Quando è sbucato dal tunnel degli spogliatoi per pre