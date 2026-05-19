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Toro, lo stadio sarà esaurito. E granata

Dopo quattro mesi si interrompe lo sciopero del tifo: domenica sera per il derby
Marco Bonetto
1 min
TorinoJuventusDerby della Mole
Toro, lo stadio sarà esaurito. E granata© TVMV-Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas
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Tutta la forza del tifo. Tutta la speranza, l’orgoglio, la voglia di crederci, di dare ancora fiducia ai giocatori di D’Aversa, di aiutarli, di spingerli, di sostenerli contro la Juventus. “I tifosi del Toro sono da scudetto, continuano a soffrire, a penare, ad avere una squadra che galleggia in classifica, a subire una gestione povera di valori granata, però non mollano, insistono, sperano, lottano, si impegnano, invocano una svolta, seguono un ideale, non

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