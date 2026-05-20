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Marianucci: nessuna lesione per il difensore del Torino

Gli esami hanno escluso gli scenari peggiori, ma resta in dubbio. Tameze e Ismajli...
Andrea Piva
1 min
TorinoMarianucci
Marianucci: nessuna lesione per il difensore del Torino © Marco Canoniero
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TORINO - Avrà certamente tirato un bel sospiro di sollievo Luca Marianucci: gli esami a cui si è sottoposto ieri mattina hanno infatti escluso lesioni di qualsiasi tipo al ginocchio destro. Questo non si tradurrà automaticamente nella sua presenza in campo domenica al derby: il difensore resta in forte dubbio, considerato che

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