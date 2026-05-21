Toro-Falcone nuovi segnali: dialoghi pure per Montipò

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Nei pensieri di Wladimiro Falcone, almeno fino a domenica sera, ci sarà esclusivamente la partita contro il Genoa, quella che potrebbe permettere al Lecce, in caso di successo, di festeggiare la salvezza (con un pareggio o una sconfitta i salentini dovranno invece sperare in un risultato negativo della Cremonese). D’altronde lo ha affermato lo stesso portiere negli scorsi giorni: «Spero che i tifosi leccesi si ricordino di me per essere
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