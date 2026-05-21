Cairo infiamma il derby Toro-Juve e stuzzica il club bianconero : "Sarebbe bello..."

Il giorno del derby tra Torino e Juve si avvicina ed è una sfida di grande attesa per tutti i tifosi. Un match sentito. Una stracittadina che potrebbe anche decidere le sorti di un campionato: i granata non hanno più niente da chiedere, anche se la partita con i bianconeri non è certo uguale alle altre. Dalla parte della Vecchia Signora, invece, serve una vittoria per continuare a sperare in un posto in Champions, anche se potrebbe non bastare perché tutto dipenderà dal risultato delle partite di Milan, Roma e anche Como. E Cairo dice la sua sulla gara di domenica sera.