Cairo infiamma il derby Toro-Juve e stuzzica il club bianconero : "Sarebbe bello..."

Il giorno del derby tra Torino e Juve si avvicina ed è una sfida di grande attesa per tutti i tifosi. Un match sentito. Una stracittadina che potrebbe anche decidere le sorti di un campionato: i granata non hanno più niente da chiedere, anche se la partita con i bianconeri non è certo uguale alle altre. Dalla parte della Vecchia Signora, invece, serve una vittoria per continuare a sperare in un posto in Champions, anche se potrebbe non bastare perché tutto dipenderà dal risultato delle partite di Milan, Roma e anche Como. E Cairo dice la sua sulla gara di domenica sera.
Cairo e il regalo di Torino-Juve
A pochi giorni dal derby della Mole a parlare è il presidente granata Urbano Cairo, ospite a Rai Radio 1 nel programma 'Un giorno da Pecora? condotto da Lauro e Nancy Brilli: "Il regalo più bello per il mio compleanno? Sarebbe battere la Juve domenica. Come regalo potrebbe andare bene anche solo vedere i bianconeri fuori dalla Champions? A me interessa che la mia squadra faccia cose positive". Chiude così il suo intervento il patron del Toro per quanto la sfida contro i bianconeri.
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