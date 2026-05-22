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Toro, la carica dei tifosi alla vigilia del derby con la Juve: allenamento a porte aperte al Filadelfia  

Sabato dalle 10.45 attesi tanti supporters granata, anche molte famiglie, desiderose di seguire la seduta e di incitare D’Aversa e i calciatori con grande speranza. La curva Maratona: "Domenica in corteo allo stadio"
Marco Bonetto
1 min
Torino-JuventusderbyFiladelfia
Torino

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TORINO - Puntuale come un orologio svizzero, dopo mesi e mesi di allenamenti blindati il Torino riapre magicamente il Filadelfia ai tifosi, nell’imminenza del derby: quan

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