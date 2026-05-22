Quelle visite di Ventura. Petrachi lo vorrebbe nel Toro: alla Ranieri

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TORINO - Tutti o quasi in fila, volti del calcio e non. Tutti o quasi invitati, tutti o quasi alla festa milanese di Juve e stuzzica il club bianconero : "Sarebbe bello..."">Urbano Cairo: anche tra cento salamelecchi, anzi mille per l’editore, che ieri compiva 69 anni. Così ha raccontato in presa diretta chi c’era. D’altra parte si
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