Quelle visite di Ventura. Petrachi lo vorrebbe nel Toro: alla Ranieri

TORINO - Tutti o quasi in fila, volti del calcio e non. Tutti o quasi invitati, tutti o quasi alla festa milanese di Juve e stuzzica il club bianconero : "Sarebbe bello..."">Urbano Cairo: anche tra cento salamelecchi, anzi mille per l’editore, che ieri compiva 69 anni. Così ha raccontato in presa diretta chi c’era. D’altra parte si