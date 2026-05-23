Lo stadio sarà granata. La Maratona sarà granata. E non c’è nulla di scontato in un periodo di forte contestazione come quello che il Grande Torino ha vissuto negli ultimi 4 mesi. Il tifo organizzato - a lungo in sciopero, dato che l’ultima apparizione è datata 18 gennaio - contro la Juventus risponderà presente. Un derby che idealmente comincerà già questa mattina, quando si apriranno i cancelli dello stadio Filadelfia (dalle 10.45): il Torino si allenerà di fronte ai propri tifosi, con la carica del pubblico. Poche centinaia di tagliandi ancora a disposizione per domani sera in Tribuna Laterale (circa 700) e già oltre 26mila le presenze: si viaggia verso il tutto esaurito e il record stagionale nella domenica più calda e attesa. La Maratona è sold out da oltre tre settimane e negli ultimi giorni sono andati esauriti anche i posti nei Distinti e, prim’ancora, in Curva Primavera. L’apertura delle vendite è è cominciata in largo anticipo, il 7 aprile, con una prima fase riservata ai soli abbonati che hanno potuto acquistare 4 biglietti per i propri amici. Lo stesso, da fine aprile, hanno potuto fare i possessori di tessera Cuore Granata, ma anche i tifosi che nel corso dell’anno hanno acquistato almeno un tagliando.

Settori "tassativamente riservati ai tifosi del Toro"

Per questi motivi non è stato necessario aprire la vendita libera, ed è evidente che per evitare tensioni all’interno dei vari settori il Torino ha fornito delle indicazioni precise nelle varie fasi. L’ultima comunicazione è stata inviata direttamente a chi ha acquistato biglietti in Primavera e nei Distinti. Nell’email diretta ai tifosi granata il club sottolinea che quei settori «sono tassativamente riservati ai tifosi del Toro e ai neutrali». Il biglietto «è stato infatti venduto ai titolari di tessera Cuore Granata o agli acquirenti di biglietti del Toro con numerose sensibilizzazioni prima dell’acquisto sul fatto che si trattasse di un settore dedicato ai tifosi granata. “Porta gli amici del Toro” è un messaggio molto chiaro. Per evidenti ragioni di sicurezza e per evitare tensioni, non sarà consentito l’accesso a chi indossa maglie, sciarpe o altri simboli della squadra ospite. Ti invitiamo quindi a rispettare questa regola di buonsenso per garantire a tutti un ambiente sicuro e sereno».

Le altre indicazioni

Nel caso, non si può escludere che ai tornelli, nel corso dei consueti controlli, le forze dell’ordine non intervengano per far sì che vengano rispettate le regole, così da evitare il rischio di tensioni sugli spalti. Due le altre indicazioni per chi vivrà il derby allo stadio. Una riguarda l’orario dell’apertura: già dalle 18.30 sarà possibile accedere, per evitare lunghe code. C’è chi - ed è il caso dei gruppi organizzati - accederà all’impianto solo dopo aver concluso il corteo in partenza dal Filadelfia: gli Ultras si sono dati appuntamento alle 17 per poi raggiungere la Curva. L’altra indicazione riguarda il dress code: «Si va sugli spalti in granata!», è l’invito del Torino. Mai regola sarà seguita così pedissequamente.

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