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Cacciamani, la speranza che un altro Toro e un'altra Italia siano possibili

Il riferimento sorge spontaneo pensando alla stracittadina di stasera dove, l'unico italiano in campo nelle fila granata sarà Alfredo Paleari
Xavier Jacobelli
1 min
Cacciamani, la speranza che un altro Toro e un'altra Italia siano possibili© LAPRESSE
Torino

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C'è stato un tempo lontano in cui, in un derby con la Juve, il Toro schierò 8 giocatori di stampo Filadelfia (Francini, Cravero, Fuser, Ezio Rossi, Giacomo Ferri, Comi, Lentini, Dossena) e altri due rimasero in panchina (Zaccarelli e Mariani). Accadde il 26 aprile 1987. Finì 1-1 (gol di Brio, pareggio di Cravero; allenatori. Gigi Radice e Rino Marchesi). Il riferimento storico sorge spontaneo pensando alla stracittadina di stasera dove, almeno inizialmente, l'unic

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