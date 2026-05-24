Cacciamani, la speranza che un altro Toro e un'altra Italia siano possibili

C'è stato un tempo lontano in cui, in un derby con la Juve, il Toro schierò 8 giocatori di stampo Filadelfia (Francini, Cravero, Fuser, Ezio Rossi, Giacomo Ferri, Comi, Lentini, Dossena) e altri due rimasero in panchina (Zaccarelli e Mariani). Accadde il 26 aprile 1987. Finì 1-1 (gol di Brio, pareggio di Cravero; allenatori. Gigi Radice e Rino Marchesi). Il riferimento storico sorge spontaneo pensando alla stracittadina di stasera dove, almeno inizialmente, l'unic