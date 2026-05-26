Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Casadei: "Il Toro ha tanti tifosi. Giusto essere ambiziosi"

Il centrocampista ha dato il via alla rimonta nel derby: grinta e gol. "Piazza importante con una storia grandissima. I nuovi dovranno rispettare la maglia"
Ivana Crocifisso
1 min
TorinoCasadei
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

È stato il protagonista del derby, in una serata surreale. Ha atteso il suo turno in panchina e poi, una volta buttato nella mischia nel secondo tempo, ha impiegato davvero poco a carburare, siglando la rete che ha riacceso la speranza al quarto d’ora. Da quel momento in poi, piano piano, il Toro si è riacceso e nel finale ha costruito la sua rimonta, senza tuttavia riuscire a ribaltare il risultato.

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS