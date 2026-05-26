Casadei: "Il Toro ha tanti tifosi. Giusto essere ambiziosi"

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È stato il protagonista del derby, in una serata surreale. Ha atteso il suo turno in panchina e poi, una volta buttato nella mischia nel secondo tempo, ha impiegato davvero poco a carburare, siglando la rete che ha riacceso la speranza al quarto d’ora. Da quel momento in poi, piano piano, il Toro si è riacceso e nel finale ha costruito la sua rimonta, senza tuttavia riuscire a ribaltare il risultato. Abbonati per continuare a leggere
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