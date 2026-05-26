Torino, parla Cairo: "D'Aversa? Abbiamo anche altre nomi. Vendita? Non escludo..."

"Il contratto di D'Aversa è in scadenza, è un tecnico che è considerato per il futuro, ma abbiamo anche altre nomi. Con lui ho un rapporto personale buono, lo stimo molto e quindi vedremo". Lo ha dichiarato a Sky Sport il presidente del Torino Urbano Cairo, parlando del prossimo allenatore della squadra granata. "Ventura dt? Ventura è un amico, sono anche il suo testimone di nozze, con lui abbiamo condiviso cinque anni assieme facendo benissimo. Parlare di calcio con lui è sempre piacevole, ma prima di fare scelte è importante pensarci bene e che abbiano uno spazio temporale lungo, vediamo se la cosa decollerà. Per il resto non dico nulla".