Torino, parla Cairo: "D'Aversa? Abbiamo anche altre nomi. Vendita? Non escludo..."

"Il contratto di D'Aversa è in scadenza, è un tecnico che è considerato per il futuro, ma abbiamo anche altre nomi. Con lui ho un rapporto personale buono, lo stimo molto e quindi vedremo". Lo ha dichiarato a Sky Sport il presidente del Torino Urbano Cairo, parlando del prossimo allenatore della squadra granata. "Ventura dt? Ventura è un amico, sono anche il suo testimone di nozze, con lui abbiamo condiviso cinque anni assieme facendo benissimo. Parlare di calcio con lui è sempre piacevole, ma prima di fare scelte è importante pensarci bene e che abbiano uno spazio temporale lungo, vediamo se la cosa decollerà. Per il resto non dico nulla".
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Il rapporto con i tifosi
In merito al rapporto complicato con i tifosi, Cairo si dice pronto a fare un passo indietro: "Se si presentasse qualcuno e facesse un'offerta adeguata, sono disponibile a lasciare. Non escludo un avvicendamento, ma al momento non c'è un'offerta. Non c'è amarezza in quello che dico, quello che conta è che il Toro vada bene. La mia passione non è stata toccata, per il resto ho preso un Torino fallito, adesso siamo in A da 14 anni di fila prevalentemente dalla parte sinistra".