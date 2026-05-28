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Toro, il caso Anjorin costa 13 mila euro al minuto

In campo solo per spezzoni, ma il suo cartellino pesa ai granata ben 4,5 milioni. Doveva sostituire Ricci... Per l’inglese continui infortuni, come già ad Empoli
Ivana Crocifisso
1 min
Tino AnjorinTorino
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - È stato il primo ad arrivare, insieme a Ismajli, poco meno di un anno fa, già nei giorni del raduno al Filadelfia. Un’eccezione, considerato quanto tempo sarebbe poi servito nel corso dell’estate, all’allora dt Vagnati, per assemblare una squadra in grado di poter

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