Toro, il caso Anjorin costa 13 mila euro al minuto

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TORINO - È stato il primo ad arrivare, insieme a Ismajli, poco meno di un anno fa, già nei giorni del raduno al Filadelfia. Un’eccezione, considerato quanto tempo sarebbe poi servito nel corso dell’estate, all’allora dt Vagnati, per assemblare una squadra in grado di poter
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