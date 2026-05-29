Cairo torna sul derby: "Con la Juve ho vinto solo una volta, il pari un regalo a metà"

Le parole di Cairo

Questo il pensiero di Cairo: "L'obiettivo era vincere, a maggior ragione nel derby e per me che io ne ho vinto solo uno: eravamo sotto 2-0 e abbiamo pareggiato con qualche occasione per vincerla, è stato un regalo a metà. Il primo tempo non è stato bellissimo, abbiamo subito gol e poi hanno raddoppiato a inizio ripresa - ha aggiunto - ma abbiamo avuto una reazione bella e forte: mister D'Aversa ha azzeccato i cambi, è stato un derby di cui sono contento". Sul futuro della panchina: "Non ho ancora deciso il nuovo allenatore del Toro, diciamo che l'ho scelto al 50%: lo decideremo nel giro di una settimana, non manca tanto". I profili di Ignazio Abate e Alberto Aquilani accostati con una certa insistenza per raccogliere l'eredità di Roberto D'Aversa. "Mi piacerebbe un allenatore che ha qualità per sviluppare i giovani e fare un bel gioco, ma il gioco da solo non basta, devi prendere un gol in meno degli altri".

"Disponibile a farmi da parte"

E alla domanda se pensa di vendere il club: "Sono disponibilissimo a farmi da parte e non mi metto contro i tifosi, c'è uno dei miei figli maschi che mi ripete di vendere perché non mi meritano - la risposta del numero uno del club di via Viotti - ma ad oggi non è arrivata nessuna offerta: secondo me deve arrivare qualcuno dall'estero, qualcuno che abbia più fondi d'investimento o qualcuno di ricchissimo come gli Artono del Como. Io voglio vendere e voglio andare allo stadio a vedere il Toro con il patema del tifoso, non del presidente".