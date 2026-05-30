Torino, si lavora al post D'Aversa: Abate pallino di Cairo, summit per Aquilani

Almeno a parole si è preso altri giorni di tempo, nella ricerca del suo uomo ideale. Cairo: non Diogene di Sinope, detto il Cinico. Cairo, in un tempo preistorico detto papa Urbano, cerca il diciannovesimo allenatore diverso dei suoi 21 anni di gestione, non proprio una quisquilia. Marco Baroni è stato il diciassettesimo, Roberto D’Aversa il diciottesimo. E Paolo Vanoli il sedicesimo, appena l’altro ieri: stagione 2024-2025. Il presidente non vuole prolungare il contratto a D’Aversa: anche ieri sera lo ha elogiato dal palco di Dogliani, ma insiste a tenerlo a bagnomaria, in standby. Gianluca Petrachi vuole cambiare, lo ripeteva a Cairo già diverse settimane fa e il presidente era assolutamente in linea: vedi le numerose chiacchiere e gli incontri ormai datati con Ivan Juric, ma soprattutto con Rino Gattuso, con tanto di offerta economica, peraltro bocciata dall’ex ct perché decisamente troppo bassa. L’avrebbe poi accontentato con ben altre cifre Claudio Lotito. Urbano Cairo e Gianluca Petrachi considerano D’Aversa una sorta di paracadute, dal loro punto di vista. Il tecnico ha il contratto fino al 30 giugno e sin dalle trattative di febbraio per il suo ingaggio il presidente e il ds non gli hanno mai concesso speranze davvero concrete di prolungamento: neanche in caso di salvezza. E in questi giorni post derby la situazione è emersa in modo ancor più chiaro, se possibile. Era appena mercoledì quando Cairo e Petrachi incontravano Ignazio Abate, ex terzino del Torino nella stagione (cairota) 2008-2009. Summit positivo, si è spiegato dettagliatamente nei giorni scorsi. Il tecnico in uscita dalla Juve Stabia (società in amministrazione giudiziaria da ottobre e ora persino a rischio sparizione, se entro il 16 giugno non riuscirà a trovare nuovi proprietari e a iscriversi in Serie B) è un pallino specifico di Cairo. Che ha seguito l’Abate allenatore nel suo percorso brillante nel vivaio del Milan e poi nella sempre più sorprendente ascesa successiva (la B sfiorata con una Ternana già in grande difficoltà, ora fallita, e la A accarezzata con la Juve Stabia sino alle semifinali playoff, lanciando anche il talentuoso esterno granata Alessio Cacciamani, destinato ora a giocare nel Torino, post prestito a Castellammare).