Torino, due fasce da rifare. Tentativo Obrador

Filosofie simili ed esterni che hanno un grosso peso nell’economia della squadra: i profili di Abate e Aquilani da questo punto di vista spingono nella direzione di una squadra costruita con un occhio di riguardo per le corsie laterali. Ed è lì, tra gli altri reparti, che si concentrerà il lavoro della dirigenza del Toro, considerate le sicure partenze e i giocatori in bilico. Chi, come già noto, certamente non sarà confermato chiudendo l