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Torino, due fasce da rifare. Tentativo Obrador

Per restare nel Toro lo spagnolo deve spingere il Benfica a fare un sconto. Le piste Barbieri e Darmian
Ivana Crocifisso
1 min
ObradorTorinoDarmian
Torino, due fasce da rifare. Tentativo Obrador© Marco Canoniero
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Filosofie simili ed esterni che hanno un grosso peso nell’economia della squadra: i profili di Abate e Aquilani da questo punto di vista spingono nella direzione di una squadra costruita con un occhio di riguardo per le corsie laterali. Ed è lì, tra gli altri reparti, che si concentrerà il lavoro della dirigenza del Toro, considerate le sicure partenze e i giocatori in bilico. Chi, come già noto, certamente non sarà confermato chiudendo l

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