Toro, oltre a Falcone c’è anche Mascardi

TORINO - Una delle certezze per quel che riguarda il Toro della prossima stagione è che a difendere la porta non ci sarà Franco Israel (destinato alla cessione), ma non ci sarà neppure Alberto Paleari (destinato alla panchina). Gianluca Petrachi da tempo è al lavoro per cercare il nuovo titolare tra i pali: non è certo un mistero che piaccia Wladimiro Falcone, estremo difensore che da quattro stagioni è protagonista delle salvezze del Lecce e che ora vorrebbe mettersi alla prova in una piazza diversa da quella giallorossa. Le trattative con il club salentino sono però in standby e non solo perché la priorità in casa granata è quella di risolvere la questione allenatore, ma anche perché a Lecce non è ancora stato individuato l’erede di Pantaleo Corvino, che negli scorsi ha lasciato la società. Falcone resta comunque la prima scelta per il ruolo di portiere titolare della prossima stagione, anche se continua a essere seguito Dominik Livakovic, che dopo aver terminato la stagione alla Dinamo Zagabria farà ritorno al Fenerbahce.

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Torino, la lista dei portieri

Non rimarrà in Turchia, dove non avrebbe spazio, ma sulle sue tracce ci sono diverse società e il Mondiale in America che disputerà con la sua Croazia potrebbe far aumentare anche il numero di squadre interessate a ingaggiarlo: d’altronde la Coppa del Mondo è una vetrina importante per tutti i suoi protagonisti. Sul taccuino di Petrachi c’è poi anche il nome di Lorenzo Montipò, ma il numero 1 del Verona appare più un’alternativa. Tra i portieri seguiti dal Toro c’è però anche un giovane di prospettiva: Diego Mascardi dello Spezia. Classe 2006, compirà 20 anni a settembre, 1 metro e 98 di altezza, fa parte anche dell’Italia Under 21. Nella stagione appena conclusa si è alternato tra i pali dello Spezia con Boris Radunovic, ma in totale ha collezionato 17 presenze in campionato più una di Coppa Italia. È certamente uno dei prospetti più interessanti dell’ultimo campionato di B e, non a caso, oltre al Torino anche altre squadre di A hanno iniziato a seguirlo. Difficile pensare che Mascardi possa essere il portiere titolare del Toro nella prossima stagione: l’idea dei dirigenti granata è quella di prenderlo e farlo crescere o alle spalle di un portiere più esperto (come potrebbe essere proprio Falcone) o cedendolo in prestito.

Paleari sarà confermato

Allo Spezia sarebbero ben felici di poter puntare su Mascardi anche nel prossimo campionato, in C, per provare a riconquistare immediatamente la Serie B (i liguri sono infatti retrocessi). Ricordiamo inoltre che, come accennato in precedenza, Alberto Paleari sarà confermato, anche se non sarà più il titolare: lo stesso portiere è consapevole del cambio di status, ma non ha sollevato alcun problema e si è detto anzi disponibile a dare un contributo alla squadra anche restando in panchina. Tra l’altro questo è quello che avrebbe dovuto fare anche nell’ultima stagione, se l’acquisto di Israel non si fosse rivelato un flop. Se dovesse arrivare Mascardi, Paleari potrebbe anche retrocedere al ruolo di terzo portiere, anche perché Siviero potrebbe essere ceduto in prestito. Prima di pensare a ciò, Petrachi dovrà trovare l’accordo con lo Spezia: i contatti tra le parti sono già stati avviati e sono destinati a proseguire nelle prossime settimane, in questo caso a prescindere da chi sarà l’allenatore del Toro nella prossima stagione.