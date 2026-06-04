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Torino, la missione del nuovo allenatore: sedurre Simeone

Uno dei compiti del tecnico sarà quello di convincere il Cholito a restare, possibilmente felice
Andrea Piva
1 min
TorinoSimeone
Torino, la missione del nuovo allenatore: sedurre Simeone © Marco Canoniero
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La prima missione che dovrà portare a termine il nuovo allenatore del Toro, a prescindere da chi verrà scelto da Urbano Cairo e Gianluca Petrachi, sarà convincere Giovanni Simeone a restare, possibilmente con un bel sorriso stampato sul volto. In Argentina, intervenendo al podcast Valet Parking, il Cholito ha ancora una volt

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