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Da Abate ad Aquilani: Toro, ecco i contratti

Cairo propone un biennale con un ingaggio netto da 750.000 euro, più bonus in caso di Europa
Marco Bonetto
1 min
Allenatore TorinoIgnazio AbateAlberto Aquilani
Da Abate ad Aquilani: Toro, ecco i contratti © LAPRESSE
Torino

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TORINO - Non si stanno scambiando gli allenatori, ma quasi. Di certo nella giornata di oggi potranno venire a galla nuovi dettagli chiave, a margine degli incontri andati in scena nelle ultime 24 ore. Sia sul fronte del Torino sia sul versante del Sassuolo.

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