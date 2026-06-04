Da Abate ad Aquilani: Toro, ecco i contratti

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TORINO - Non si stanno scambiando gli allenatori, ma quasi. Di certo nella giornata di oggi potranno venire a galla nuovi dettagli chiave, a margine degli incontri andati in scena nelle ultime 24 ore. Sia sul fronte del Torino sia sul versante del Sassuolo. Abbonati per continuare a leggere
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