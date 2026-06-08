Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Toro, occhi sul Mondiale: Belghali e non solo

Con l’addio di Lazaro, i granata cercano un altro esterno a destra Piace l’algerino del Verona che sarà tra i protagonisti del torneo
Andrea Piva
1 min
Calciomercato TorinoBelghalilazaro
Toro, occhi sul Mondiale: Belghali e non solo© Agenzia Aldo Liverani Sas
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Martedì prossimo, quando l’Algeria debutterà al Mondiale sfidando i campioni in carica dell’Argentina, oltre ai tifosi delle due nazionali e agli appassionati di calcio in generale, a guardare la partita ci saranno anche gli osservatori del Toro. Magari anche lo stesso Gianluca Petrachi. E non solo per la curiosità di vedere a

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS