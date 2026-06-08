Toro, occhi sul Mondiale: Belghali e non solo

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Martedì prossimo, quando l’Algeria debutterà al Mondiale sfidando i campioni in carica dell’Argentina, oltre ai tifosi delle due nazionali e agli appassionati di calcio in generale, a guardare la partita ci saranno anche gli osservatori del Toro. Magari anche lo stesso Gianluca Petrachi. E non solo per la curiosità di vedere a
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