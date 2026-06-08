Cancellieri non rinnova? Sondaggi di granata e viola  

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C’è anche il Toro in lizza per Matteo Cancellieri. L’esterno offensivo appare in procinto di lasciare la Lazio in questa finestra estiva di calciomercato. Il motivo è semplice: il suo contratto scade nel 2027 e al momento l’accordo per il rinnovo con la società del presidente Claudio Lotito appare in alto mare. Ecco perché la dirigenza biancoceleste ha aperto la porta a una cessione, onde evitare di perderlo a parametro zero tra qual
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