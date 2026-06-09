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Erlic, voglia d'Italia: il Torino ci pensa

Il centrale croato dopo il Mondiale potrebbe lasciare il Midtjylland: è abituato a giocare nella difsa a tre. In Serie A ha indossato le maglie di Spezia, Sassuolo e Bologna
Andrea Pica
1 min
Martin ErlicIgnazio AbateCalciomercato Torino
Erlic, voglia d'Italia: il Torino ci pensa© EPA
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TORINO - Lo raccontavamo ieri, Gianluca Petrachi guarderà con molto interesse il Mondiale che giovedì prenderà il via in America. E non solo per vedere all’opera su un palcoscenico internazionale il terzino algerino Rafik Belghali. Tra i profili che osserverà il ds c’è anche Martin Erlic, difensore centrale della

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