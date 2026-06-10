Torino, il caldo saluto dei tifosi per D’Aversa: "Ci hai salvato, resti un vincitore"

TORINO - Sempre alla finestra è rimasto Roberto D’Aversa, in questi ultimi giorni. Col suo contratto in scadenza di soli 4 mesi, firmato a febbraio. «Spero di far cambiare idea alla società», aveva detto tra aprile e maggio, alludendo al fatto che Cairo e Petrachi, a suo tempo, non avessero voluto inserire nel contratto un rinnovo automatico in caso di salvezza. E quando D’Aversa arrivò, dopo il tracollo del Torino di Baroni a Marassi, i granata avevano solo 3 punti di vantaggio sulla terz’ultima. L’elettroencefalogramma della squadra era pressoché piatto. Lo spogliatoio non rispondeva più alle stimolazioni di Baroni. Il crollo progressivo era da incubo: da retrocessione, per l’appunto. D’Aversa è riuscito a compiere un’impresa, restituendo linfa, vita e motivazioni allo spogliatoio. Imponendo regole e forme migliori di rispetto, combattendo quei rivoli di anarchia che aveva trovato, ridando alla squadra dignità sportiva e solidità. E tutto questo anche senza una vera spinta dei tifosi, dato lo sciopero del tifo organizzato in curva, in casa (tranne il derby all’ultima giornata).