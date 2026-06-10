Torino, il caldo saluto dei tifosi per D’Aversa: "Ci hai salvato, resti un vincitore"

TORINO - Sempre alla finestra è rimasto Roberto D’Aversa, in questi ultimi giorni. Col suo contratto in scadenza di soli 4 mesi, firmato a febbraio. «Spero di far cambiare idea alla società», aveva detto tra aprile e maggio, alludendo al fatto che Cairo e Petrachi, a suo tempo, non avessero voluto inserire nel contratto un rinnovo automatico in caso di salvezza. E quando D’Aversa arrivò, dopo il tracollo del Torino di Baroni a Marassi, i granata avevano solo 3 punti di vantaggio sulla terz’ultima. L’elettroencefalogramma della squadra era pressoché piatto. Lo spogliatoio non rispondeva più alle stimolazioni di Baroni. Il crollo progressivo era da incubo: da retrocessione, per l’appunto. D’Aversa è riuscito a compiere un’impresa, restituendo linfa, vita e motivazioni allo spogliatoio. Imponendo regole e forme migliori di rispetto, combattendo quei rivoli di anarchia che aveva trovato, ridando alla squadra dignità sportiva e solidità. E tutto questo anche senza una vera spinta dei tifosi, dato lo sciopero del tifo organizzato in curva, in casa (tranne il derby all’ultima giornata).
Imbattuto a Torino: i numeri di D'Aversa
Imbattuto a Torino, D’Aversa: 4 vittorie con Lazio, Parma, Verona e Sassuolo, 2 pareggi in rimonta con Inter e Juventus. Complessivamente, 5 vittorie, 3 pareggi e (in trasferta) 4 ko, 19 gol fatti e 16 subiti. Solo 12 incontri, comunque con una media punti di 1,5 a partita: in A, sotto Cairo, dietro solo a Mazzarri (1,51; molto differente il numero di gare, ovviamente). Con D’Aversa il Torino ha chiuso senza mai sfaldarsi, neanche nel finale di campionato a salvezza conquistata (un punto in più rispetto a Vanoli, 2025). D’Aversa ha conquistato i tifosi anche senza aver avuto uno stadio... normale, data la contestazione a Cairo. «Grazie, mister. Ci hai salvato. Avresti meritato la conferma. Hai restituito un volto degno e un gioco al nostro Toro»: questo uno dei messaggi per D’Aversa che simbolicamente riproduciamo (tantissimi sono comparsi in questi ultimi due giorni sui social, nelle chat, nei forum granata). Erano davvero molti i tifosi che speravano nella sua conferma. Esce da vincitore, D’Aversa.