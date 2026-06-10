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Il Toro fa su serio e Erlic ammicca 

Il centrale del Midtjylland pronto a valutare l'offerta. Petrachi al lavoro anche per il ritorno di Obrador
Andrea Piva
1 min
erlicCalciomercato TorinoObrador
Il Toro fa su serio e Erlic ammicca © Getty Images
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TORINO - Chissà se nel lungo viaggio aereo verso l’America di ieri, Martin Erlic avrà chiesto qualche informazione sul Toro al suo compagno di nazionale Nikola Vlasic. Se non l’ha fatto, avrà comunque tempo per parl

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