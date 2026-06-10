Il Toro fa su serio e Erlic ammicca 

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TORINO - Chissà se nel lungo viaggio aereo verso l’America di ieri, Martin Erlic avrà chiesto qualche informazione sul Toro al suo compagno di nazionale Nikola Vlasic. Se non l’ha fatto, avrà comunque tempo per parl
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