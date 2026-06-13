D'Aversa, il commosso addio al Toro: "Una delle panchine più prestigiose e storiche al mondo"

"Da ieri faccio parte del passato granata e con queste mie parole desidero ringraziare tutto l'ambiente Toro". Inizia così su Instagram il saluto che Roberto D'Aversa riserva al popolo torinista dopo l'ufficializzazione dell'accordo con Ignazio Abate come nuovo tecnico per la prossima stagione. "In primis il Club, che mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore facendomi sedere su una delle panchine più prestigiose e storiche al mondo. Ringrazio lo staff e la squadra, che hanno messo sempre l'anima in ogni allenamento e che hanno indossato la maglia granata a testa alta ovunque. Resteranno per sempre i miei ragazzi. Infine, ai tifosi del Torino dico che vi voglio bene per l'affetto e l'amicizia, vi ringrazio per avermi trasmesso lo spirito granata e i valori di Superga" le parole di D'Aversa.