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Toro: il Cholito torna e resta

Cairo e Petrachi ripetono: «Non è sul mercato». E sono sicuri che Simeone non li tradirà. Il bomber sa che il River offre troppo poco
Marco Bonetto
1 min
TorinoSimeone
Toro: il Cholito torna e resta© Marco Canoniero
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Dall’Argentina sostengono che Giovanni Simeone spingerà per andarsene dal Torino, per far abbassare il prezzo a Urbano Cairo, per farsi vendere con le buone o con le cattive, per obbligare il presidente granata a cederlo al River Plate. I media sudamericani tirano per la giacchetta il Cholito, sospinti dallo stesso club di Buenos Aires. 

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