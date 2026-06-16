Toro: il Cholito torna e resta

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Dall’Argentina sostengono che Giovanni Simeone spingerà per andarsene dal Torino, per far abbassare il prezzo a Urbano Cairo, per farsi vendere con le buone o con le cattive, per obbligare il presidente granata a cederlo al River Plate. I media sudamericani tirano per la giacchetta il Cholito, sospinti dallo stesso club di Buenos Aires.
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