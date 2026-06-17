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"Io, De Zerbi e i tifosi": il calcio secondo Abate

Il nuovo tecnico del Toro, i maestri che lo hanno ispirato, la ricerca del risultato attraverso il gioco e l’importanza del sorriso
Ivana Crocifisso
1 min
Torinoabate
"Io, De Zerbi e i tifosi": il calcio secondo Abate© LAPRESSE
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TORINO - Per il debutto in A da allenatore dovrà attendere poco più di due mesi: una prima volta speciale per la quale il destino ha voluto riservare ad Abate proprio il Milan, la squadra in cui è cresciuto e nella quale è definitivamente esploso come calciatore professionista. Normale che nel corso degli anni il nuovo tecnico del Torino abbia potuto subire l’influenza positiva di tanti allenatori: quelli che da giocatore lo hanno plasmato, m

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