"Io, De Zerbi e i tifosi": il calcio secondo Abate

TORINO - Per il debutto in A da allenatore dovrà attendere poco più di due mesi: una prima volta speciale per la quale il destino ha voluto riservare ad Abate proprio il Milan, la squadra in cui è cresciuto e nella quale è definitivamente esploso come calciatore professionista. Normale che nel corso degli anni il nuovo tecnico del Torino abbia potuto subire l’influenza positiva di tanti allenatori: quelli che da giocatore lo hanno plasmato, m