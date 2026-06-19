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Torino, Cacciamani 2031: partite le trattative

Il giovane talento verrà blindato dalla società granata. Col nuovo contratto sarà adeguato l’ingaggio. Abate è convinto che l’esterno possa volare anche in A
Marco Bonetto
1 min
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Torino, Cacciamani 2031: partite le trattative © Getty Images
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TORINO - Ignazio Abate è convinto che Alessio Cacciamani possa decollare anche in Serie A, pur facendolo crescere con una gradualità corretta e con la volontà e il desiderio di proteggerlo, per non rischiare di bruciarlo. Ma il tecnico del Torino si aspetta segnali importanti e un processo di crescita assolutamente positivo dal suo ragazz

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