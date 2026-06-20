Toro-Obrador, non è finita. Certo, il club granata a inizio mese ha lasciato scadere il diritto di riscatto che aveva, dopo l’accordo trovato a gennaio con il Benfica per il prestito con opzione. Ma i contatti con l’agente dell’esterno sinistro stanno proseguendo, Gianluca Petrachi non ha accantonato il profilo del giovane spagnolo. E dal Portogallo i segnali sono stati fin qui abbastanza inequivocabili: i vertici del Benfica e il nuovo allenatore Mar