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Toro-Obrador, non è finita  

La società portoghese è intenzionata a puntare su Dahl e Neto per il ruolo di terzino sinistro
Marco Bonetto
1 min
ObradorTorinoBenfica
Toro-Obrador, non è finita  © Marco Canoniero
Torino

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Toro-Obrador, non è finita. Certo, il club granata a inizio mese ha lasciato scadere il diritto di riscatto che aveva, dopo l’accordo trovato a gennaio con il Benfica per il prestito con opzione. Ma i contatti con l’agente dell’esterno sinistro stanno proseguendo, Gianluca Petrachi non ha accantonato il profilo del giovane spagnolo. E dal Portogallo i segnali sono stati fin qui abbastanza inequivocabili: i vertici del Benfica e il nuovo allenatore Mar

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