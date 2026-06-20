Intrigo Marinakis, ma Cairo blocca Njie 

Si accende il mercato intorno ad Alieu Njie. Il gioiellino svedese del Toro fa gola a mezza Europa, nonostante lo scarso minutaggio di cui ha beneficiato negli ultimi mesi. Per la serie: il suo talento cristallino ha destato interesse e non è passato comunque inosservato, a dispetto del poco spazio concessogli prima da Marco Baroni e poi da Roberto D’Aversa. Ecco perché questa vicenda di mercato merita di essere raccontata e soprattutto va tenuta d&rsq