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Intrigo Marinakis, ma Cairo blocca Njie 

Due club della galassia creata dall’imprenditore greco volevano lo svedese: il Nottingham lo avrebbe girato al Rio Ave
Nicolò Schira
1 min
MarinakisnjieTorino
Intrigo Marinakis, ma Cairo blocca Njie © Marco Canoniero
Torino

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Tutte le notizie sulla squadra

Si accende il mercato intorno ad Alieu Njie. Il gioiellino svedese del Toro fa gola a mezza Europa, nonostante lo scarso minutaggio di cui ha beneficiato negli ultimi mesi. Per la serie: il suo talento cristallino ha destato interesse e non è passato comunque inosservato, a dispetto del poco spazio concessogli prima da Marco Baroni e poi da Roberto D’Aversa. Ecco perché questa vicenda di mercato merita di essere raccontata e soprattutto va tenuta d&rsq

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