Toro, il nodo per Ravaglia: non c’è accordo sulla formula

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Sembra quasi di essere tornati indietro nel tempo, suppergiù di quattordici anni, quando Gianluca Petrachi cercava per l’allenatore del Toro, all’epoca Gian Piero Ventura, un portiere che fosse bravo a giocare il pallone con i piedi. Il ds prese Jean François Gillet, poi nella stagione successiva puntò su Daniele Padelli, che al di là del gran numero di presenze in maglia granata, non ha mai convinto pienamente (successivamente il dirig
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