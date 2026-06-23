Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Toro, il nodo per Ravaglia: non c’è accordo sulla formula

I granata vorrebbero il portiere in prestito con diritto di riscatto, i rossoblù preferirebbero cederlo subito a titolo definitivo: si tratta
Andrea Piva
1 min
Toro, il nodo per Ravaglia: non c’è accordo sulla formula© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Sembra quasi di essere tornati indietro nel tempo, suppergiù di quattordici anni, quando Gianluca Petrachi cercava per l’allenatore del Toro, all’epoca Gian Piero Ventura, un portiere che fosse bravo a giocare il pallone con i piedi. Il ds prese Jean François Gillet, poi nella stagione successiva puntò su Daniele Padelli, che al di là del gran numero di presenze in maglia granata, non ha mai convinto pienamente (successivamente il dirig

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS