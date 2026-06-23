Almeno due rinforzi prima del ritiro Toro: le priorità per Abate

Un anno fa, quando il Toro è partito alla volta di Prato allo Stelvio, sul pullman della squadra c’erano anche Tino Anjorin e Ardian Ismajli. Marco Baroni aveva potuto iniziare la preparazione con un paio di volti nuovi, peccato che poi mancassero altre pedine importanti e la squadra non fu costruita in maniera adeguata, tanto che a fine agosto il tecnico fu costretto ad abbandonare il suo 4-2-3-1 per passare prima al 4-3-3, poi al 3-4-2-1 e infine al 3-5-2