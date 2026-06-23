Missione Anjorin: programma speciale in ritiro

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TORINO - Sarà una delle missioni di Abate e del suo staff. Far rendere e valorizzare un giocatore come Tino Anjorin, scelto dal Torino un anno fa, subito a inizio mercato - e per questo già al Filadelfia sin dal raduno a luglio -, ma poi poco impiegato nel corso della stagione a causa di problemi fisici che ne hanno compromesso il rendimento. La scelta di puntare sul centrocampista sembrava avere una sua logica, al di là della già nota frag
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