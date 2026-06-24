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Toro, idea Nelson per la difesa

Avviati i contatti con il Leicester per il centrale: gli inglesi chiedono 7 milioni, una cifra che è ritenuta eccessiva dai dirigenti granata
Andrea Piva
1 min
TorinoNelsonLeicester
Toro, idea Nelson per la difesa© Getty Images
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C’ è un numero che Gianluca Petrachi ha ben fissato nella propria mente e che terrà in considerazione in questa finestra di mercato: il 63, il numero che indica i gol subiti dal Toro nell’ultimo campionato. Solamente il Pisa, che ha chiuso all’ultimo posto, ne ha incassati di più. Non sorprende quindi che il ds sia al lavoro per cercare di sistemare la retroguardia: cercherà di mettere a disposizione di Ignazio Abate almeno un paio d

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