Toro: Vlasic, altra delusione Mondiale. Ma fa il mercato

Dalla sua stagione migliore negli ultimi 5 anni alla delusione Mondiale che lo sta avvolgendo. Nikola Vlasic è rimasto a guardare in panchina per tutta la partita, nonostante la Croazia abbia fatto oltremodo fatica per battere la nazionale di Panama e conquistare così la prima vittoria nella competizione (1 a 0, rete di Budimir nella ripresa). Contro l’Inghilterra il folletto granata era stato mandato in campo a 12 minuti dalla fine, sul risultato di 3 a 2