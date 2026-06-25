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Toro: Vlasic, altra delusione Mondiale. Ma fa il mercato

Neanche un minuto contro Panama. Però è un buon ambasciatore con i compagni seguiti da Petrachi
Marco Bonetto
1 min
Torinovlasic
Toro: Vlasic, altra delusione Mondiale. Ma fa il mercato© Marco Canoniero
Torino

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Dalla sua stagione migliore negli ultimi 5 anni alla delusione Mondiale che lo sta avvolgendo. Nikola Vlasic è rimasto a guardare in panchina per tutta la partita, nonostante la Croazia abbia fatto oltremodo fatica per battere la nazionale di Panama e conquistare così la prima vittoria nella competizione (1 a 0, rete di Budimir nella ripresa). Contro l’Inghilterra il folletto granata era stato mandato in campo a 12 minuti dalla fine, sul risultato di 3 a 2

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