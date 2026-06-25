Ludergnani-Torino, rinnovo e conferma a capo del settore giovanile: comunicato e dettagli

Dalla prima squadra al settore giovanile: il Torino è al lavoro per costruire il futuro e per farlo ha voluto confermare alla guida del settore giovanile il responsabile, Ruggero Ludergnani. In granata da cinque stagioni per l'ex Spal è confermata la fiducia da parte del club sia per il lavoro svolto con i giovani e in diversi sono riusciti ad arrivare in prima squadra, ma anche per i risultati come sottolineano i successi con l'U17 e l'U18 nella passata stagione. A comunicare il rinnovo è lo stesso club con una nota ufficiale.