Ludergnani-Torino, rinnovo e conferma a capo del settore giovanile: comunicato e dettagli

Dalla prima squadra al settore giovanile: il Torino è al lavoro per costruire il futuro e per farlo ha voluto confermare alla guida del settore giovanile il responsabile, Ruggero Ludergnani. In granata da cinque stagioni per l'ex Spal è confermata la fiducia da parte del club sia per il lavoro svolto con i giovani e in diversi sono riusciti ad arrivare in prima squadra, ma anche per i risultati come sottolineano i successi con l'U17 e l'U18 nella passata stagione. A comunicare il rinnovo è lo stesso club con una nota ufficiale.
Torino, il comunicato su Ludergnani
Di seguito la nota del club: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto del Responsabile del Settore Giovanile Ruggero Ludergnani fino al 30 giugno 2029. Ludergnani, classe 1986, laureato in economia, è al Toro dal luglio 2021. In questi anni in granata ha plasmato metodologia e mentalità, scoprendo e formando diversi calciatori che ora militano in Prima Squadra o nei campionati professionistici. Un grande lavoro che ha prodotto anche lusinghieri risultati sportivi, come la vittoria del campionato dell’Under 17 e dell’Under 18 che nella stagione appena trascorsa ha visto le due squadre giocare con lo scudetto tricolore sul petto. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".
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