Petrachi: mossa Bernal. Garra charrua per il Toro

TORINO - Centrocampista difensivo bravo nel recuperare palloni, nel gioco aereo (dove è facilitato anche dall’altezza: 1 metro e 80), nel gestire la sfera quando ce l’ha tra i piedi e dotato di una buona visione di gioco. Deve per ancora crescere in fase di conclusione e nel dinamismo, ma ha dalla sua età (ha 22 anni, ne compirà 23 ad agosto) e di conseguenza il tempo. Parliamo di Facundo Bernal, mediano uruguaiano che gioca in Brasile