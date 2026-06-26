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Petrachi: mossa Bernal. Garra charrua per il Toro

Dopo le partenze di Prati e di Tameze, il ds granata cerca rinforzi per la mediana
Andrea Piva
1 min
Petrachi: mossa Bernal. Garra charrua per il Toro© Getty Images
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TORINO - Centrocampista difensivo bravo nel recuperare palloni, nel gioco aereo (dove è facilitato anche dall’altezza: 1 metro e 80), nel gestire la sfera quando ce l’ha tra i piedi e dotato di una buona visione di gioco. Deve per ancora crescere in fase di conclusione e nel dinamismo, ma ha dalla sua età (ha 22 anni, ne compirà 23 ad agosto) e di conseguenza il tempo. Parliamo di Facundo Bernal, mediano uruguaiano che gioca in Brasile

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