Baldini-Torino, l'ex Juve confermato sulla panchina della Primavera granata: i dettagli

Baldini-Torino, il comunicato

Di seguito la nota del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto dell’allenatore della formazione Primavera Francesco Baldini fino al 30 giugno 2028. Francesco Baldini è nato a Massa il 14 marzo 1974. Ex calciatore, nel ruolo di difensore, nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Napoli, Reggina, Genoa, Lugano e San Marino. Conclusa la carriera nel 2011, ha intrapreso il percorso da allenatore partendo dal settore giovanile del Bologna, arrivando a guidarne la formazione Primavera. Successivamente ha allenato Sestri Levante, Lucchese e Imolese, per poi tornare al calcio giovanile dapprima alla guida dell’Under 17 della Roma- con cui ha conquistato uno Scudetto e vinto una Supercoppa di categoria - e successivamente della Primavera della Juventus. Dal 2019 ha guidato Trapani, Catania, Vicenza, Perugia, Trento, Lecco e Spal. Nella scorsa stagione, dalla fine di settembre, ha allenato la Primavera del Torino valorizzando anche giovani prospetti del vivaio granata. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".

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