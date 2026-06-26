Baldini-Torino, l'ex Juve confermato sulla panchina della Primavera granata: i dettagli

Il Torino continua nel solco delle conferme in vista della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile. Dopo aver rinnovato il contratto con Ludergnani nel ruolo di responsabile del vivaio, ecco anche quello con Francesco Baldini, allenatore della Primavera granata. Il tecnico, chiamato a stagione in corso, si è guadagnato la conferma sulla panchina dopo i buoni risultati ottenuti.
Baldini-Torino, il comunicato
Di seguito la nota del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto dell’allenatore della formazione Primavera Francesco Baldini fino al 30 giugno 2028. Francesco Baldini è nato a Massa il 14 marzo 1974. Ex calciatore, nel ruolo di difensore, nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Napoli, Reggina, Genoa, Lugano e San Marino. Conclusa la carriera nel 2011, ha intrapreso il percorso da allenatore partendo dal settore giovanile del Bologna, arrivando a guidarne la formazione Primavera. Successivamente ha allenato Sestri Levante, Lucchese e Imolese, per poi tornare al calcio giovanile dapprima alla guida dell’Under 17 della Roma- con cui ha conquistato uno Scudetto e vinto una Supercoppa di categoria - e successivamente della Primavera della Juventus. Dal 2019 ha guidato Trapani, Catania, Vicenza, Perugia, Trento, Lecco e Spal. Nella scorsa stagione, dalla fine di settembre, ha allenato la Primavera del Torino valorizzando anche giovani prospetti del vivaio granata. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".
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