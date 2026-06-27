Toro, che intrigo per Bernal: il 40% del cartellino è del Defensor

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TORINO - Facile, rapida e qualsiasi altro sinonimo di questi termini possono essere depennati dalla lista degli aggettivi da utilizzare per descrivere la trattativa per Facundo Bernal. Portare il centrocampista a Torino, non sarà affatto semplice. Gianluca Petrachi lo sa bene, ma non per questo h
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