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Toro, che intrigo per Bernal: il 40% del cartellino è del Defensor

Prima di cederlo, il Fluminense vorrebbe avere   il controllo totale del giocatore. Il 10% dell’incasso andrà agli agenti: così il prezzo rischia di salire
Andrea Piva
1 min
Facundo BernalCalciomercato TorinoGianluca Petrachi
Toro, che intrigo per Bernal: il 40% del cartellino è del Defensor© Getty Images
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TORINO - Facile, rapida e qualsiasi altro sinonimo di questi termini possono essere depennati dalla lista degli aggettivi da utilizzare per descrivere la trattativa per Facundo Bernal. Portare il centrocampista a Torino, non sarà affatto semplice. Gianluca Petrachi lo sa bene, ma non per questo h

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