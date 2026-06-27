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Toro, l'omaggio della Chapecoense: "La maglia da portiere nasce come un tributo"

Il club brasiliano svela la nuova maglia dell'esyremo difensore con chiari riferimenti ai granata: "Per sempre amici"
1 min
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Toro, l'omaggio della Chapecoense: "La maglia da portiere nasce come un tributo" © Instagram - @chapecoensereal
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TORINO - Si rinnova l'amicizia tra il Torino e la Chapecoense, due club uniti da un tragico destino: il 4 maggio 1949 ci fu il devastante incidente aereo a Superga in cui perse la vita il Grande Torino, il 28 novembre 2016 stessa sorte toccò alla squadra brasiliana in Colombia. Sui social del club sudamericano: "Tra Chapecó e Torino, la storia ci unisce la maglia da portiere 2026 nasce come un tributo al Torino, club fratello in una storia segnata da rispetto, memoria e solidarietà". La casacca, infatti, sarà in tonalità granata con dettagli dorati, come svelato sugli account della Chapecoense. "La divisa porta con sé eleganza, forza e significato in ogni dettaglio: un capo pensato per ricordare che il calcio va ben oltre il semplice gioco. Per sempre amici" il messaggio mandato dal club brasiliano al Toro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

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