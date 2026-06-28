Zapata, il Toro a vita: domani firma il rinnovo del contratto

Ci siamo: domani Duvan Zapata porrà la firma sul nuovo contratto con il Toro. Un rinnovo sul quale la società granata e l’agente del giocatore avevano iniziato a lavorare da tempo (avevamo iniziato a parlarvene a inizio giugno), arrivando di fatto all’accordo nelle scorse settimane: restavano da limare solamente gli ultimi dettagli, ma anche quelli sono stati risolti. Non resta quindi che aspettare la firma e successivamente l’annuncio del prolungamento.