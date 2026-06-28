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Zapata, il Toro a vita: domani firma il rinnovo del contratto

Accordo di 2 anni con una riduzione dell’ingaggio. Alla scadenza il colombiano avrà compiuto 37 anni e concluso il quinto campionato in granata
Andrea Piva
1 min
ZapataTorinoCairo
Zapata, il Toro a vita: domani firma il rinnovo del contratto© LAPRESSE
Torino

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Ci siamo: domani Duvan Zapata porrà la firma sul nuovo contratto con il Toro. Un rinnovo sul quale la società granata e l’agente del giocatore avevano iniziato a lavorare da tempo (avevamo iniziato a parlarvene a inizio giugno), arrivando di fatto all’accordo nelle scorse settimane: restavano da limare solamente gli ultimi dettagli, ma anche quelli sono stati risolti. Non resta quindi che aspettare la firma e successivamente l’annuncio del prolungamento.

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