Oristanio: ritorno di fiamma granata. Duello col Cagliari

Hai già un abbonamento? Accedi
Il Toro vuole regalarsi una iniezione di fantasia per provare a vivere un campionato più brillante rispetto all’ultimo decisamente tribolato. Missione che potrebbe diventare possibile, qualora dovesse sbarcare in maglia granata almeno un elemento dotato di grande tecnica. Possibilmente mancino di piede, così da comporre con Nikola Vlasic un tandem di grande qualità alle spalle del Cholito Simeone. Tre i nomi segnati con un circoletto rosso sull’agenda d
Abbonati per continuare a leggere