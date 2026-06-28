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Oristanio: ritorno di fiamma granata. Duello col Cagliari

Nuovi contatti con il fantasista che era stato seguito pure un anno fa: il Parma non l’ha riscattato. Petrachi cerca rinforzi sulla trequarti
Nicolò Schira
1 min
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Oristanio: ritorno di fiamma granata. Duello col Cagliari© Getty Images
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Il Toro vuole regalarsi una iniezione di fantasia per provare a vivere un campionato più brillante rispetto all’ultimo decisamente tribolato. Missione che potrebbe diventare possibile, qualora dovesse sbarcare in maglia granata almeno un elemento dotato di grande tecnica. Possibilmente mancino di piede, così da comporre con Nikola Vlasic un tandem di grande qualità alle spalle del Cholito Simeone. Tre i nomi segnati con un circoletto rosso sull’agenda d

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