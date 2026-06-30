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Zapata, i record dietro al rinnovo

Prolungamento fino al 2028: non solo ragioni economiche. Duvan ha confessato di volersi allungare la carriera. Quella sfida con Lautaro, Dybala e Berardi
Marco Bonetto
1 min
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Zapata, i record dietro al rinnovo© Marco Canoniero
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TORINO - Ci sono molti significati dietro alla volontà di Duvan Zapata di ridursi l’ingaggio, in parte spalmando gli emolumenti, pur di restare nel Torino, continuare a giocare in Serie A, non ridursi a cercare un qualche contratto in Arabia pur di pensare solo al conto in banca. A 35 anni compiuti il primo aprile, il centravanti disputerà, con Ignazio Abate in panchina, il suo quindicesimo campionato italiano, dopo le stagioni in Colombia

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