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Ravaglia, braccio di ferro col Bologna: "Basta, voglio il Toro" 

Il portiere ha parlato col dt rossoblù Sartori e gli ha chiesto di essere ceduto: non è più disposto a fare la riserva di Skorupski e ha un accordo con i granata
Marco Bonetto
1 min
Ravaglia, braccio di ferro col Bologna: "Basta, voglio il Toro" © Marco Canoniero
Torino

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Stanno avvicinandosi a un punto di svolta le manovre di Petrachi per trovare un portiere a costo zero o quasi, mentre il suo presidente realizza un altro primato negativo della sua gestione, ovvero il passaggio del Torino nella parte destra della classifica anche quanto ai proventi dei diritti tv della Serie A (fonte calcioefinanza.it; fino a un anno fa il club granata era almeno decimo, ora è stato superato pure dal Como per via non solo

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