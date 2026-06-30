Ravaglia, braccio di ferro col Bologna: "Basta, voglio il Toro" 

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Stanno avvicinandosi a un punto di svolta le manovre di Petrachi per trovare un portiere a costo zero o quasi, mentre il suo presidente realizza un altro primato negativo della sua gestione, ovvero il passaggio del Torino nella parte destra della classifica anche quanto ai proventi dei diritti tv della Serie A (fonte calcioefinanza.it; fino a un anno fa il club granata era almeno decimo, ora è stato superato pure dal Como per via non solo
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