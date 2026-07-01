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Ravaglia vota Toro però il Bologna tratta col Watford

C’è il rischio beffa, se Cairo non darà liquidità. Petrachi propone un prestito
Marco Bonetto
1 min
RavagliaTorinoBologna
Ravaglia vota Toro però il Bologna tratta col Watford© Marco Canoniero
Torino

Torino

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Diventa sempre più un intrigo la questione Ravaglia, con il Torino che rischia anche di subire una beffa se effettivamente il Bologna troverà un accordo con il Watford. Ovvero con la famiglia Pozzo, proprietaria del club inglese dal 2012, in aggiunta alla casa madre Udinese. Il dt del club rossoblù, Sartori, ha infatti aperto una nuova trattativa per cercare di monetizzare dalla cessione del 26enne portiere italiano, che nei giorni scorsi (come svelato sul g

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