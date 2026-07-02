Oristanio-Torino, è fatta: visite nei prossimi giorni. C'è anche Mascardi in arrivo

Il Torino ha iniziato a lavorare con il ds Petrachi per consegnare ad Abate una squadra adatta al suo modo di giocare. I granata si stanno muovendo tanto e negli ultimi giorni ha provato ad accelerare per chiudere l'arrivo di Oristanio . Il giocatore, seguito tantissimo anche l'estate scorsa, ha deciso di accettare le avances del club e quindi iniziare una nuova avventura. L'accordo col Venezia è stato trovato e nei prossimi giorni sono previste le visite mediche.

Oristanio-Torino, dettagli e visite mediche

Il Torino ha definito l'arrivo di Gaetano Oristanio, superando la concorrenza e raggiungendo l'intesa con il Venezia. L'operazione si concretizzerà con la formula del prestito corredato da diritto di riscatto. Il trequartista è reduce dall'ultima stagione trascorsa al Parma, un gol all'attivo e un'annata non proprio positiva per lui per via di un infortunio e di uno scarso minutaggio. Nei prossimi giorni completerà l'iter di rito prima dell'ufficialità. Le visite mediche sono infatti previste tra lunedì 6 e martedì 7 luglio. Successivamente, il giocatore potrà firmare il contratto e iniziare la sua nuova avventura in granata.

In arrivo anche Mascardi

Non solo Oristanio, perché il Torino è vicino anche a chiudere per l'arrivo di Mascardi. Il portiere classe 2006, dello Spezia, è da tempo nel mirino dei granata come rinforzo tra i pali. Un estremo difensore affidabile e che in B ha fatto bene quando chiamato in causa. Per lui anche la chiamata con l'Italia U21 di Silvio Baldini. Un giocatore interessante e di prospettiva che può rappresentare per il Toro un innesto importante anche per il futuro. Il suo arrivo non esclude quello eventuale di Gill, portiere protagonista con il Paraguay.