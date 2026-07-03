Cacciamani, lo spirito è giusto

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
TORINO - Il raduno scatterà fra una settimana (la data fissata è quella del 10 luglio), ma nel frattempo sono già sette i giocatori del Torino tornati al lavoro in vista della nuova stagione. Non solo Aboukhlal, rientrato mercoledì per sottoporsi a test ed esami al ginocchio: a partecipare agli speciali allenamenti in piscina
Abbonati per continuare a leggere
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS