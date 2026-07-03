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Cacciamani, lo spirito è giusto

L’esterno sinistro, nella scorsa stagione alla Juve Stabia, è già al lavoro al Fila
1 min
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Cacciamani, lo spirito è giusto© LAPRESSE
Torino

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TORINO - Il raduno scatterà fra una settimana (la data fissata è quella del 10 luglio), ma nel frattempo sono già sette i giocatori del Torino tornati al lavoro in vista della nuova stagione. Non solo Aboukhlal, rientrato mercoledì per sottoporsi a test ed esami al ginocchio: a partecipare agli speciali allenamenti in piscina

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