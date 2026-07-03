Toro: fatta per Oristanio. Primo rinforzo per Abate

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TORINO - È Gaetano Oristanio il primo rinforzo per Ignazio Abate. Rinforzo fino al termine della stagione, poi per il futuro si vedrà: la formula con cui Gianluca Petrachi ha chiuso la trattativa con il collega del Venezia, Filippo Antonelli, è infatti quella del prestit
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