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Toro: fatta per Oristanio. Primo rinforzo per Abate

Il trequartista arriva dal Venezia in prestito con diritto di riscatto  a 5 milioni: nel 3-4-2-1 agirà insieme a Vlasic alle spalle di Simeone
Andrea Piva e Ivana Crocifisso
1 min
OristanioCalciomercato Torinoabate
Toro: fatta per Oristanio. Primo rinforzo per Abate© Marco Canoniero
Torino

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TORINO - È Gaetano Oristanio il primo rinforzo per Ignazio Abate. Rinforzo fino al termine della stagione, poi per il futuro si vedrà: la formula con cui Gianluca Petrachi ha chiuso la trattativa con il collega del Venezia, Filippo Antonelli, è infatti quella del prestit

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