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Tra Gill e Ravaglia nell’attesa Petrachi prende Mascardi

Farà il vice: intesa col Toro. Off erti allo Spezia 1,2 milioni: si tratta Sul paraguaiano c'è anche la Lazio
Marco Bonetto e Nicolò Schira
1 min
TorinoMascardiMercato
Tra Gill e Ravaglia nell’attesa Petrachi prende Mascardi© Agenzia Aldo Liverani Sas
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TORINO - In attesa di riuscire a ingaggia-re un portiere titolare, Gianluca Petrachi allunga le mani su un giovane dalle potenzialità interessanti, Diego Mascardi, nella scorsa stagione in B allo Spezia (17 presenze). Sono giorni decisivi per il futuro del 19enne, che da ieri si è formalmente promesso al Torino, club con il quale ha trovato un accordo di massima per un contratto fino al 2030. Adesso va raggiunta un’intesa anche tra il Torino e lo S

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