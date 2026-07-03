Tra Gill e Ravaglia nell’attesa Petrachi prende Mascardi

TORINO - In attesa di riuscire a ingaggia-re un portiere titolare, Gianluca Petrachi allunga le mani su un giovane dalle potenzialità interessanti, Diego Mascardi, nella scorsa stagione in B allo Spezia (17 presenze). Sono giorni decisivi per il futuro del 19enne, che da ieri si è formalmente promesso al Torino, club con il quale ha trovato un accordo di massima per un contratto fino al 2030. Adesso va raggiunta un’intesa anche tra il Torino e lo S