Torino, presentata la nuova maglia 2026/2027: omaggio a Superga per i 120 anni di storia

Il Torino ha presentato la maglia home per il 2026/2027 , stagione durante la quale il club taglierà il traguardo dei 120 anni di storia . Il colore granata viene esaltato da un pattern ispirato al disegno della pavimentazione della Basilica di Superga : un richiamo che trasforma un dettaglio architettonico in elemento distintivo della maglia, rendendo omaggio a un luogo profondamente legato all'identità granata. Il capo, firmato Joma, è prodotto in tessuto 100% poliestere riciclato, ottenuto da bottiglie di plastica pet. Per quel che riguarda gli sponsor, Suzuki si conferma main partner del club, Bet365 Scores come second main partner e Acrobatica rinnova la propria presenza come back partner.

Toro, il design del nuovo kit home

È tempo di novità in casa Toro: il club granata ha ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Gaetano Oristanio - nell'ultima stagione in prestito al Parma - dal Venezia. Quest'oggi è invece il turno di un'altra ufficialità: quella relativa al nuovo home kit che indosseranno gli uomini di Abate nel corso della stagione 2026/2027. "Il design mantiene un’impostazione classica e senza tempo - recita il comunicato del club in merito alla presentazione della nuova maglia da gara -. Il girocollo è impreziosito da dettagli in granata scuro e bianco, che creano contrasto con la base della maglia e ne valorizzano la profondità cromatica. Gli inserti laterali in tessuto traspirante, realizzati in una tonalità più scura, aggiungono dinamismo al capo e rafforzano l’intensità del granata. Il pattern presente su fronte e retro riprende con fedeltà le linee e le geometrie della pavimentazione della Basilica. Il richiamo a Superga ritorna anche nella parte posteriore del colletto, dove il toro rampante è incastonato in un elemento realizzato in rilievo."

Dettagli e materiali della nuova maglia del Torino

"I materiali realizzati da Joma garantiscono leggerezza e alte prestazioni. Il capo è prodotto in tessuto 100% poliestere riciclato, ottenuto da bottiglie di plastica PET: una scelta che unisce qualità, resistenza e attenzione alla sostenibilità, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale rispetto ai tessuti tradizionali" si legge all'interno del comunicato in merito a quella che è la qualità della nuova maglia del Toro. "La struttura della maglia favorisce la traspirabilità e aiuta a mantenere il corpo asciutto durante la performance, grazie a soluzioni progettate per migliorare la ventilazione nelle zone più soggette a sudorazione. Lo stemma del Torino FC, realizzato in silicone e termoapplicato, assicura leggerezza e comfort, mentre le cuciture resistenti e i dettagli su collo e polsini garantiscono una vestibilità comoda, funzionale e adatta alle esigenze del gioco."

"La nuova maglia è un segno di appartenenza"

"Nel segno della continuità, anche per la prossima stagione il Torino FC potrà contare sul supporto dei suoi partner principali. Suzuki si conferma Main Partner del Club. Bet365 Scores come Second Main Partner e Acrobatica rinnova la propria presenza come Back Partner. Un legame che prosegue nel segno della continuità, confermando la solidità delle relazioni costruite nel tempo e la volontà condivisa di accompagnare il Club in una stagione di particolare valore." Il comunicato conclude poi: "Nel 120º anniversario della nascita del Toro, la nuova Maglia Home diventa infatti molto più di una divisa da gara: è un segno di appartenenza, un omaggio alla Storia granata e a un luogo che continua a custodire una parte essenziale del nostro DNA"